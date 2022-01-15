BILLBOARD TV CINEMA JANUARY 15, 2022
01/14/2022 –
MOVIE THEATER
SING 2 (2D)
ANIMATION (ATP)
01/15 and 16/22-3:00 p.m. (cast) 5:30 p.m. (cast) 8:00 p.m. (cast)
SING 2 (3D)
ANIMATION (ATP)
01/15 and 16/22 – 2:20 p.m. (cast) 4:40 p.m. (cast) 7:20 p.m. (cast)
KING’S MAN (2D)
ACTION ( + 13 )
Until 01/19/22 -10:10 p.m. (subt)
MY HERO ACADEMIA (2D)
ANIMATION (ATP ) DURATION: 104 Minutes
01/15 and 16/22 -2:20 p.m. (cast) 5:00 p.m. (cast)
SPIDER-MAN (2D)
ACTION, SCIENCE FICTION (SAM 13) DURATION: 148 MINUTES
01/15 and 16/22 – 2:30 p.m. (cast) 6:00 p.m. (cast) 9:20 p.m. (subt)
SPIDER-MAN (3D)
ACTION, SCIENCE FICTION (SAM 13) DURATION: 148 MINUTES
01/15 and 16/22 – 3:00 p.m. (cast) 6:30 p.m. (cast) 9:40 p.m. (cast)
CHARM (2D)
ANIMATION (ATP) DURATION: 107 MINUTES
Until 01/19/22 -7:15 p.m. (cast)
SCREAM (2D)
TERROR (SAM 16) DURATION: 116 MINUTES
Until 01/19/22 – 10:00 p.m. (subt)
SCHEDULE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE
CHANNEL 7
10.55 OPENING OF TRANSMISSION
11.00 WEEKEND IN NICK, WITH ADVENTURES FOR THE LITTLE ONES OF THE FAMILY
12.00 SANTIAGUEÑA TOMBOLA DRAW
12.15 MARRIED WITH CHILDREN, WITH FLORENCIA PEÑA, GUILLERMO FRANCELLA, ÉRICA RIVAS, MARCELO DE BELLIS AND THE LOPILATO BROTHERS
14.00 SINGLE-DATE DRAW
14.15 SANTIAGUEÑA TOMBOLA DRAW
14.30 CINEMA. RIO 2, ANIMATED FILM ABOUT BLU AND PERLA BIRDS, PARENTS OF THREE CHILDREN LIVING IN THE OUTSKIRTS OF RIO DE JANEIRO
16.15 THE SIMPSONS
19.45 SANTIAGUEÑA TOMBOLA DRAW
20.00 MARRIED WITH CHILDREN
22.15 SANTIAGUEÑA TOMBOLA DRAW
22.30 MARRIED WITH CHILDREN (CONTINUOUS)
23.30 CINEMA. MISS PEREGRINE AND THE PARTICULAR CHILDREN, STARRING ASSA BUTTERFIELD, EVA GREEN AND SAMUEL L. JACKSON AND MORE
01.15 TRANSMISSION CLOSURE