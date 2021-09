Nicolas Cage: 5 new projects that fans absolutely have to make a note of

Photo credits: Imago Images (2), Verleih (9), Real Fiction (2), Neue Visionen, DCM, Apple (2), MFA, Warner Bros. Pictures, Alamode Film, Tobis Film (2), Telepool, Walt Disney, Capelight Pictures, ProSieben / Willi Weber, The CW, Getty Images, Montage TV SPIELFILM: Verleih, Sender (3), Universal Pictures, Warner Bros. Entertainment Inc., TNT, Shutterstock.com, Studiocanal, Twentieth Century FOX (3), Senator Film, Universum Film, RTL / Julia Feldhagen, ProSieben / Benjamin Kis, ZDF / Stephanie Kulbach, RTLZWEI (2), RTLZWEI / Per Florian Appelgren, Studiocanal / Lionsgate; Montage TV Spielfilm, Warner Bros. Entertainment, Montage: TVSPIELFILM.de, ZDF / Christian A. Rieger, Imago Images, Montage: TV SPIELFILM, The Walt Disney Company Germany, RTL / Rolf Baumgartner, IMAGO / ZUMA Press / Warner, Montage: TV SPIELFILM, WDR / Bavaria Fiction GmbH / Martin Valentin Menke, Chris Pizzello / Invision via AP / dpa, Petros Karadjias / AP / dpa, Warner Bros. Entertainment / Lucasfilm, montage: TVSPIELFILM.de, Imago Images, montage: TV Spielfilm, RTL / Ralf Juergens; Montage TV Spielfilm, IMAGO / Allstar, Columbia, IMAGO / Eventpress, Netflix, MDR / Saxonia Media / Rudolf Wernicke, Netflix / Tamara Arranz, Warner Bros Entertainment Inc., IMAGO / opokupix, Netflix, Montage: TV Spielfilm, imago, Montage TV FEATURE FILM: Netflix, Alive Sales and Marketing









The FOCUS Online Group GmbH points out that agency reports and photos may neither be reproduced nor reused.