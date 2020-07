con el tanga a la vista

¿Recuerdas cuando Kendall Jenner imitó a su hermana Kylie? ¿No? Pues tienes que ver este vídeo.

La modelo también se ha apuntado a la moda de enseñar el hilo del tanga por encima de los pantalones, como ya han hecho otras famosas.

Kendall Jenner puede ser la menos extravagante del clan Kardashian —las fotos y los dramas del resto de su familia lo demuestran—, aunque no hay duda de que el parecido físico con algunos de ellos es más que notable. Ella y su hermana de sangre, Kylie, parecen dos gotas de agua y su sobrina e hija de Kourtney Kardashian, Penelope, es igualita que ella con esa edad. Es más, podemos afirmar que, tras ver el último ‘look’ que ha llevado la modelo por las calles de Nueva York, también ha empezado a imitar algunas de las locas tendencias que visten sus ‘sisters’.

Debemos reconocer que es la única moda que no esperábamos que llevase, ya que se trata de la de enseñar el hilo del tanga por encima de la cintura de los pantalones. En concreto, lo ha hecho con un traje de dos piezas, compuesto por un ‘crop top’ y pantalones de tiro alto, en color fucsia. Además, lo ha combinado con un peinado y accesorios de inspiración 100% de los 2000: dos coletas altas y un bolso pequeño. ¿Habrá pensado en Britney Spears o Jennifer Lopez para ponérselo? Quizá solamente en su hermana Kim Kardashian, máximo referente ‘millennial’ de esta tendencia.

Kendall Jenner se une a la moda de enseñar el tanga por encima de los pantalones

En la redacción Cosmo hemos abierto un debate sobre si llevaríamos la tendencia del tanga por la calle o no, y el consenso al que hemos llegado es que sí, pero solo como lo ha hecho Kylie Jenner: por la comedia y para una foto de Instagram.

Aunque también puedes descubrir qué Kardashian eres según tu horóscopo y dejar a las ‘celebs’ llevar el tanga por fuera.

