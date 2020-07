A Kendall Jenner le ha salido una doble IDÉNTICA en TikTok

TikTok ha descubierto a la mejor doble de Kendall Jenner. Y es que ¡se parece más a la modelo que ella misma! Flipante, sí.

Kendall Jenner, por cierto, ¡ahora es rubia!

No tenemos dudas, pero tampoco pruebas de que todos tenemos a un doble en este mundo. Aunque, bueno, ¡parece que también tenemos pruebas! Son cientos los famosos que ya han encontrado a su ‘doppelgänger’ vía redes sociales: Ariana Grande, Ester Expósito, Harry Styles, Penn Badgley, Charles Melton de ‘Riverdale’… Pero ninguno de ellos nos había impresionado tantísimo como nuestro último descubrimiento: la de Kendall Jenner.

Obviamente, ha sido la gran red social TikTok la que ha revelado al clon de la modelo, y nuestro ‘shock’ llega porque, literalmente, ¡se parece más a la modelo que ella misma! ¿Te parece complicado? Pues para nada. Tiene la misma mirada felina —¡incluso sin llevar el maquillaje ‘foxy eyes’!—, pómulos redondos prominentes y sonrisa idéntica. La única diferencia está en que la amiga de la usuaria Natalie Allen (autora del vídeo) es rubia. ¡Ah, no! ¡Que Kendall se está aclarando cada vez más el pelo!

Kendall Jenner, tu ‘doppelgänger’ de TikTok se parece más a ti que tú

Nuestro cerebro explotando en tres, dos, uno… Es más, te dejamos una foto de Kendall Jenner rubia para que juzgues por ti misma.

De momento, la modelo no se ha pronunciado respecto a su ‘doppelgänger’ —probablemente ni haya visto el vídeo ya que no tiene TikTok— ¡pero estaremos atentas! Mientras tanto, nos vamos a buscar a nuestro hermano gemelo perdido con este truco.

