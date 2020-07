Irina Shayk y su look de entretiempo: perfecto, leggings y botas

Irina Shayk revoluciona Instagram con una foto de su adolescencia.

La modelo pasea por Nueva York con su hija.

El entretiempo puede que sea la época más complicada del año para elegir qué ropa ponernos cada días. Las variaciones de temperatura a lo largo del día, que pueda caer una tormenta en cualquier momento y que todavía no hagamos el cambio de armario pueden hacer la tarea algo complicada. Por eso lo mejor es tirar siempre de básicos atemporales, esos que pueden estar temporada tras temporada en tu armario porque nunca pasan de moda como las gabardinas o también las zapatillas Converse.

La modelo Irina Shayk nos ha dejado un look de entretiempo en blanco y negro mientras daba un paseo por Nueva York con su hija Lea De Seine, fruto de su relación con su expareja, el actor Bradley Cooper. La top ha combinado una de las cazadoras más versátiles de cualquier armario, la ‘perfecto’, con un top blanco, minifalda de cuero, y unas medias tan tupidas que en realidad nos hace pensar que se trata de un par de leggings. Unas botas altas militares con algo de plataforma son su calzado ideal para moverse cómodamente por la ciudad mientras empuja el cochecito de su pequeña.

Gtres

Discreta pero a la última, cómoda pero sin renunciar al estilo. Nos gusta y mucho este look de Irina que podemos copiar durante el final de la primavera pero igualmente cuando llegue el otoño por sus colores neutros y sus prendas todoterreno perfectas para un look de día.

