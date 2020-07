Irina Shayk demuestra que vuelven los pantalones ciclistas cortos

Ya lo veníamos sospechando: este verano 2020 los pantalones ciclistas cortos volverían con fuerza. La pasada temporada de vacaciones estuvieron por todas partes, en muchas ocasiones gracias los looks de Gigi Hadid. Incluso Zoë Kravitz los llevó en blanco durante su preboda, algo de lo más atrevido que solo podía hacer alguien con su estilo y su personalidad. Hace unas semanas veíamos a Paula Echevarría con un estilismo para estar en casa que nos daba las primeras pistas de la vuelta de estas mallas cortas de lo más cómodas.

Ahora la última famosa es confirmar que ya están aquí y han venido para quedarse los próximos meses ha sido Irina Shayk. La modelo ha salido a pasear por las calles de Nueva York y nos ha vuelto a dejar un ‘street style’ de inspiración como ya hizo hace algunas semanas combinando cazadora ‘perfecto’, leggings y botas. Esta vez se ha decantado por una camisa vaquera oscura en clave ‘oversize’, los ciclistas, botas planas con plataforma, gorra y gafas de sol. Un estilismo a la última perfecto para conseguir un resultado cómodo y relajado sin dejar de estar a la última.

La clave para lucir bien los ciclistas esta en utilizar prendas más amplias por encima como ha hecho la top con su camisa ‘oversize’. También puedes recurrir a una americana para un look más formal o a un kimono si quieres un ‘outfit’ para pasear por la playa.

En cuanto al calzado, con el calor llamando ya a nuestras puertas puedes sustituir las botas de Irina por un par de Converse blancas, unas sandalias planas o unas cuñas. Tú decides según la ocasión y en base a lo que se adapte más a tu estilo.

