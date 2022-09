no Italians present, the complete list

EA Sports has begun to unveil FIFA 23 ratings for the best footballers in the world.

TuttoNapoli.net © photo by www.imagephotoagency.it EA Sportsthe brand of the American Electronic Arts that produces Fifa, one of the most famous football video games in the world, has begun to reveal the ratings of FIFA 23 for the best footballers in the world. In the list of EA Sports, the result of the scores of the players on very specific parameters, such as ball control and dribbling, there are no Italian players. Below is the complete ranking: Karim Benzema, 91 – Real Madrid Robert Lewandowski, 91 – FC Barcelona Kylian Mbappé, 91 – Paris Saint-Germain Kevin De Bruyne, 91 – Manchester City Lionel Messi, 91 – Paris Saint-Germain Mohamed Salah, 90 – Liverpool Virgil van Dijk, 90 – Liverpool Cristiano Ronaldo, 90 – Manchester United Thibaut Courtois, 90 – Real Madrid Manuel Neuer, 90 – Bayern München Neymar Jr, 89 – Paris Saint-Germain Son Heung-min, 89 – Tottenham Hotspur Sadio Mané, 89 – Bayern München Joshua Kimmich, 89 – Bayern München Casemiro, 89 – Manchester United Alisson, 89 – Liverpool Harry Kane, 89 – Tottenham Hotspur Ederson, 89 – Manchester City N’Golo Kanté, 89 – Chelsea Jan Oblak, 89 – Atlético de Madrid Erling Haaland, 88 – Manchester City Toni Kroos, 88 – Real Madrid Marquinhos, 88 – Paris Saint-Germain

