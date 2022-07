Thor: Love and Thunder (3D and 2D) – Movies and TV

Original title: Thor: Love and Thunder

Address: Taika Waititi

Screenplay: Taika Waititi and Jennifer Kaytin Robinson (based on characters created by Stan Lee and Jason Aaron)

Cast: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi, Russell Crowe, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn

Qualification: For ages 13 and up

Duration: 119 minutes

————————————————-

3D

ASSUMPTION

*Cinemark (Paseo La Galería, Santa Teresa avenue), 12:00; 15:00; 18:30; 20:00; 23:00 (in Spanish); 12:30; 13:30; 14:00; 15:30; 16:30; five pm; 18:00; 19:30; 9:00 pm; 21:30; 22:30 (subtitled). XD , 13:00; 16:00 (in Spanish); 19:00; 22:00 (subtitled). D Box , 13:00; 16:00 (in Spanish); 14:00; five pm; 19:00; 22:00 (subtitled). Premier , 12:00; 15:00 (in Spanish); 13:30; 16:30; 18:00; 19:30; 9:00 pm; 22:30 (subtitled).

*Itaú Hiperseis Cinemas (Mariscal López and Teniente Casco, Tel. 613-390), 14:15; 16:45; 9:00 pm (in Spanish); 13:30; 16:00; 18:30; 19:15; 21:45 (subtitled).

*Villamorra Cinemas (Shopping Villa Morra, Mariscal López and San Roque González. Tel. 610-032), 12:30; 13:00; 15:20; 17:40; 20:00; 22:20 (in Spanish); 14:50; 17:10; 19:30; 21:50 (subtitled). Saturday and Sunday mornings 10:15 (in Spanish).

*Itaú del Sol Cinemas (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco and Prof. Delia González. Tel. 611-763), 13:45; 15:00; 16:20; 18:45; 20:00 (in Spanish); 17:30; 21:20; 22:30 (subtitled). Saturday and Sunday morning 11:20 (in Spanish).

*Mall Cinemas (Mall Excelsior, Chile and Manduvirã, Tel. 443-015), 13:15; 15:40; 18:10; 20:35 (in Spanish).

LAMBARE

*Itaú Cerroalto Cinemas (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré and María Auxiliadora), 13:20; 14:30; 15:45; 16:50; 18:10; 19:30 (in Spanish); 20:45 (subtitled). Saturday and Sunday mornings 11:00 (in Spanish).

SAN LORENZO

*Itaú Pinedo Cinemas (Pinedo Shopping, Mariscal López Avenue), 13:00; 14:00; 16:30; 17:40; 19:00; 21:30; 22:00 (in Spanish); 15:20; 20:00; 22:20 (subtitled). 4D , 13:10; 15:30; 20:10 (in Spanish); 17:50; 22:30 (subtitled).

*Itaú San Lorenzo Cinemas (San Lorenzo Shopping, Route 2, Km. 15), 13:20; 14:30; 15:45; 16:50; 18:10; 19:30; 20:45 (in Spanish). Saturday and Sunday morning 11:00 (in Spanish).

*Source Cinema (Source Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9.5), 12:40; 15:00; 17:20; 19:40; 21:30; 22:00 (in Spanish). Saturday and Sunday mornings 10:10 (in Spanish).

FERNANDO DE LA MORA

*Royal Cinemas (South Access. Tel. 602-030), 14:15; 16:30; 18:45; 9:00 pm (in Spanish). Sunday morning 11:40 (in Spanish).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Itaú Mariano Cinemas (Shopping Mariano, Tel. 762 000), 13:20; 14:30; 15:45; 16:50; 18:10; 19:30; 20:45 (in Spanish). Saturday and Sunday morning 11:00 (in Spanish).

EAST CITY

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas and Agapito Valiente), 14:30; 16:45; 19:00; 21:15 (in Spanish).

*Plaza Cinemas (Jesuits Plaza), 14:00; 15:00; five pm; 19:00; 20:15; 21:15 (in Spanish).

*Cinezone (Shopping Paris, 4th Floor. Avda. Adrián Jara), 15:00; 16:30; 17:30; 19:00; 20:00 (in Spanish); 21:15 (subtitled).

INCARNATION

*Cinema Granados (Juan León Mayorquín c/ 25 de Mayo. Tel. 0985-766791), 15:00; 19:30 (in Spanish); 22:10 (subtitled).

CAAGUAZU

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 14:30; 16:45; 19:00; 21:15 (in Spanish).

COLONEL OVIEDO

*Itaú D Shopping Cinemas (Route 7, Km. 43), 13:20; 14:30; 15:45; 16:50; 18:10; 19:30; 20:45 (in Spanish).

2D

ASSUMPTION

*Cinemark (Paseo La Galería, Santa Teresa avenue), 12:15 (in Spanish); 15:45; 21:15 (subtitled). Premiere, 15:45 (subtitled).

*Villamorra Cinemas (Shopping Villa Morra, Mariscal López and San Roque González. Tel. 610-032), 15:50; 18:10; 20:30; 22:45 (in Spanish); 13:30 (subtitled).

*Mall Cinemas (Mall Excelsior, Chile and Manduvirã, Tel. 443-015), 16:35 (in Spanish); 19:00 (subtitled).

SAN LORENZO

*Source Cinema (Source Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9.5), 13:20; 15:40; 18:00; 20:20; 22:40 (in Spanish).

EAST CITY

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas and Agapito Valiente), 15:00; 17:30; 18:00; 20:00; 20:50 (in Spanish).

*Plaza Cinemas (Jesuits Plaza), 16:00; 18:00; 22:00 (subtitled); 19:45; 9:00 pm; 22:30 (subtitled).

*Cinezone (Shopping Paris, 4th Floor. Avda. Adrián Jara), 19:30; 21:45 (in Spanish); 19:15; 21:30 (subtitled).

CAAGUAZU

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 9:00 pm (in Spanish).

PILLAR

*Cinema Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas and Saavedra), 17:45 (in Spanish); 21:45 (subtitled).