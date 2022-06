Premios Juventud 2022: this is the list of nominees – Music and Books – Culture

Next Thursday, July 21, the best Latin music artists will meet at the José Miguel Agrelot Coliseum, in San Juan, Puerto Rico, to celebrate another edition of the 2022 Youth Awards. This will be the first gala in history to be held in ‘Puerto Rican’ territoryunder the motto ‘celebrate your passion’ and which seeks to reward the most outstanding performers of the year.

This year J Balvin and Karol G lead the list with 11 nominations each, followed by Raw Alejandro with 9, Farruko with 8, Ángela Aguilar, Camilo and Grupo Firme with 7; and to finish are Annita, Crsitian Nodal, Maluma, El Alfa and Rosalía with 6 nominations for awards.

For his part, one of the new artists in the gala is the reggaeton artist from Medellín, Blessd, who entered the competition in the category ‘New Male Generation’ and for his song ‘Medallo’, which he composed together with ‘J Quiles’ and ‘Lenny Tavarez’.

Below you can find the complete list with the nominees in the 33 categories of the contest.

The New Female Generation

– BAD GYAL

– CORINA SMITH

– EVALUA MONTANER

– INGRATEX

– KIM LOAIZA

– THE GABI

– THE VILLAS

– LOLA INDIGO

– PTAZETA

– TOKISHA

The New Generation – Male

– AWAY

-BLESSD

– BOZA

– DUKI

– LIT KILLAH

-LUIS VAZQUEZ

– OVI

– ROB

– RYAN CASTRO

– TIAGO PZK

The New Mexican Regional Generation

– DANNYLUX

– GERA MX

– IVAN CORNEJO

– THOSE OF THE LIMIT

– LUIS R. CONRIQUEZ

– LUPITA INFANT

– MAJO AGUILAR

-RAMON VEGA

-SANTA FE KLAN

– YAHRITZA AND HIS ESSENCE

Male Artist – On The Rise

– ELADIO CARRION

– THE ALPHA

– FEID

– JAY WHEELER

– JHAYCO

– JUSTIN QUILES

– LENNY TAVAREZ

– BLACKBERRY

– PAUL LONDRA

– SECH

Female Artist – On The Rise

– ANGELA AGUILAR

– CAZZU

– EMILIA

– FARINA

– KALI UCHIS

– MARIA BECERRA

– MARIAH ANGELIQ

– NATHY PELUSO

– NICKI NICOLE

– TINI

My Favorite Streaming Artist

– ANITTA

– BAD BUNNY

– CAMILLO

– CHRISTIAN NODAL

– DADDY YANKEE

– FARRUKO

– FIRM GROUP

– J BALVIN

– KAROL G

– RAUW ALEJANDRO

pBest Couple Song

– ATT: LOVE – GREEICY & MIKE BAHÍA

– DANGEROUS – NICKI NICOLE, THUNDER & BIZARRAP

– THIS IS JUST BEGINNING – DUKI & EMILIA

– INDIGO – CAMILO & EVALUNA MONTANER

– IF YOU LOOK FOR ME – ANUEL AA & YAILIN THE MOST VIRAL

Best Regional Mexican Song

– WHERE THEY SEE ME – ÁNGELA AGUILAR

– OLD-FASHIONED – CALIBER 50

– LA CASITA – MS BAND OF SERGIO LIZÁRRAGA

– WHAT DO YOUR WORDS HAVE? – EL RECODO BAND OF CRUZ LIZÁRRAGA

– WITHOUT FEAR OF SUCCESS – LOS SEBASTIANES BAND

– I’M A GOOD FRIEND – THE GHOST

– I AM THE ONLY ONE – YAHRITZA AND HIS ESSENCE

– WE ARE NO LONGER NOR WILL WE BE – CHRISTIAN NODAL

– YOU’RE ONLY MY EX NOW – THE ADDICTIVE BAND SAN JOSÉ DE MESILLAS

– ALREADY GET OVER ME (LIVE) – FIRM GROUP

Best Regional Mexican Collaboration

– 2 TIMES – THE PLEBES OF THE RANCH BY ARIEL CAMACHO & CHRISTIAN NODAL

– LOVES COME AND GO – THE NEW STRATEGY & THE NORTH MACHINERY

– EL COLUMPIO – LOS SEBASTIANES & LOS RIELEROS DEL NORTE BAND

– EL TRISTE ALEGRE (LIVE) – BAND CARNIVAL & CALIBER 50

– IN YOUR BIG LIFE – GRUPO FIRME & LENIN RAMÍREZ

– LA SINVERGÜENZA – CHRISTIAN NODAL & MS BAND BY SERGIO LIZÁRRAGA

– MARIACHI LYING DOWN – DANNY FELIX FEAT. MARIACHI VARGAS OF TECALITLÁN

– TREASONABLE BUTTERFLY – MANA & ALEJANDRO FERNÁNDEZ

– MISS CANTINERA – THE RIELEROS DEL NORTE FEAT. URIAS POLE AND ITS MACHINE – NORTH

– I FOUND YOU – ULICES CHAIDEZ & ARMED LINK

Best Regional Mexican Fusion

– EVERYONE – FIRM GROUP & MALUMA

– HOW I DID IT – MATISSE & CARIN LEON

– SHE GAVE YOU – ÁNGELA AGUILAR & JESSE Y JOY

– IT’S DAMAGED REMIX – IVAN CORNEJO & JHAYCO

– FINE LIQUOR – GERARDO ORTIZ FEAT. FLOOR 21

– THE CRAZY MINE – OMAR CHAPARRO FEAT. JOEY MONTANA

– MONTERREY – GUAYNAA & DIGITAL PAIN

-ANOTHER NIGHT – THE BLUE ANGELS & NICKI NICOLE

– HOW GOOD IT IS TO HAVE YOU – NATALIA JIMÉNEZ & MS BAND BY SERGIO LIZÁRRAGA

– I CRYED YOU A RIVER – MANÁ & CHRISTIAN NODAL

Karol G at the youth awards

The perfect mix

– BEAUTIFUL SONG – CARLOS VIVES & RICKY MARTIN

– THE MISUNDERSTANDED – FARRUKO, VICTOR CARDENAS & DJ ADONI

– HEART EMOJIS – WISIN, JHAYCO & OZUNA FEAT. THE LEGENDARIES

– FAN OF YOUR PHOTOS – NICKY JAM & ROMEO SANTOS

– WETTING SEATS – MALUMA FEAT. FEID

– COUPLE OF THE YEAR – SEBASTIAN YATRA & MYKE TOWERS

– IT WAGS – DON OMAR & NIO GARCIA

– A NOTE – J BALVIN & SECH

– I’M BACK – ADVENTURE & BAD BUNNY

– WOW BB – NATTI NATASHA, EL ALFA & CHIMBA A

tropical hit

– WATER AND COCO – KANY GARCIA

– LETTERS ON THE TABLE – GILBERTO SANTA ROSA

– CUMBIANA – CARLOS VIVES

– UNTIL THE SUN OF TODAY (SAUCE VERSION) – LUIS FIGUEROA

– LAO’ TO LAO’ – PRINCE ROYCE

– THERE IS NO – THE GREAT COMBO OF PUERTO RICO

– PA’LLA VOY – MARC ANTHONY

– SO THAT YOU FORGIVE ME – HÉCTOR ACOSTA “EL TORITO”

– HIS FOOTPRINTS – ROMEO SANTOS

– YOUR FAN – LUIS VAZQUEZ

tropical mix

– KISSES AT ANY TIME – CARLOS VIVES, MAU Y RICKY & LUCY VIVES

– GIVE ME A NIGHT – MANNY CRUZ & DANIEL SANTACRUZ

– GOD WANTED IT SO – RICARDO MONTANER & JUAN LUIS GUERRA 4.40

– TELL ME ABOUT MIAMI – PEOPLE FROM THE AREA & MAFFIO

– THE BLESSING – FARRUKO & LENIER

– RAIN AND SAMBA – ELVIS CRESPO, GILBERTO SANTA ROSA & ALEX BUENO

– PA’MI – PETER NIETO & IVY QUEEN

– LORD JUDGE – OZUNA & ANTHONY SANTOS

– I WAIT FOR YOU – PRINCE ROYCE & MARIA BECERRA

– YOU DON’T DANCE MORE THAN ME – JERRY RIVERA FEAT. DON OMAR

GMO Collaboration

– DON’T BE SHY – TIËSTO & KAROL G

– KESI – REMIX – CAMILO & SHAWN MENDES

– THE FAME – ROSALÍA FEAT. THE WEEKND

– MAMA TETEMA – MALUMA FEAT. RAYVANNY

– NOSTALGIC – RVSSIAN, RAUW ALEJANDRO & CHRIS BROWN

– OH NA NA – CAMILA CABELLO, MYKE TOWERS & TAINY

– SANTO – CHRISTINA AGUILERA & OZUNA

– SG – DJ SNAKE, OZUNA, MEGAN THEE STALLION & LISA OF BLACKPINK– FOLLOW – J BALVIN & ED SHEERAN– RED HEELS – SEBASTIAN YATRA & JOHN LEGEND

viral track of the year

– WRAP UP REMIX – ANITTA & JUSTIN QUILES

– INDIGO – CAMILO & EVALUNA MONTANER

– MAM III – BECKY G & KAROL G

– MEDAL – BLESSD, JUSTIN QUILES & LENNY TAVÁREZ

– PEPAS – FARRUKO

– POBLADO REMIX – J BALVIN, KAROL G & NICKY JAM FEAT. CRISSIN, TOTOY THE COLD & NATAN AND SHANDER

– WHAT ELSE THEN? – J BALVIN & MARIA BECERRA

– SOBER – MALUMA

– ALL OF YOU – RAUW ALEJANDRO

– YONAGUNI – BAD BUNNY

The 2019 Youth Awards were delivered at the Watsco Center in Florida.

Male Youth Artist

– BAD BUNNY

– CAMILLO

​– CHRISTIAN NODAL

– THE ALPHA

– FARRUKO

– J BALVIN

– MALUMA

– RAUW ALEJANDRO

– ROMEO SANTOS– SEBASTIAN YATRA

Female Youth Artist

– ANGELA AGUILAR

– ANITTA

– BECKY G

– KALI UCHIS

– KAROL G

– MARIA BECERRA

– NATTI NATASHA

– NICKI NICOLE

– ROSALIA

– SOFIA REYES

Favorite Group or Duo of the Year

– 50 CALIBER

– CNCO

– AREA PEOPLE

– FIRM GROUP

– JESSE & JOY

– THE BLUE ANGELS

– MANA

– MAU AND RICKY

– REIK

– WISIN AND YANDEL

Album of the year

– DHARMA – SEBASTIAN YATRA

– JOSE – J BALVIN

– KG0516 – KAROL G

– LA 167 – FARRUKO

– THE LAST PROMISE – JUSTIN QUILES

– LEGENDADDY – DADDY YANKEE

– MY HANDS – CAMILO

– MOTOMAMI – ROSALÍA

– NATTIVITY – NATTI NATASHA

– VICE VERSA – RAUW ALEJANDRO

Regional Mexican Album of the Year

– EMPTY SOUL – IVAN CORNEJO

– FROM THE NEIGHBORHOOD TO HERE, VOL. 2 – GOVERNED FORCE

– THIS LIFE IS VERY BEAUTIFUL – BAND EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA

– UNPUBLISHED – CARIN LEON

– THE LAW OF LIFE – LUIS ANGEL “EL FLACO”

– MEXICAN IN LOVE – ÁNGELA AGUILAR

– MY INHERITANCE, MY BLOOD – MAJO AGUILAR

– MY LIFE IN A CIGAR 2 – JUNIOR H

– WE ARE GOING WELL – CALIBER 50

– YOU’RE ONLY MY EX NOW – THE ADDICTIVE BAND SAN JOSÉ DE MESILLAS

The stickiest

– OLD-FASHIONED – CALIBER 50

– WRAP – ANITTA

– IN DA GETTO – J BALVIN & SKRILLEX

– LAO’ A LAO’ – PRINCE ROYCE 5. PA’LLA VOY – MARC ANTHONY

– PEPAS – FARRUKO

– PROVENCE – KAROL G

– HIS FOOTPRINTS – ROMEO SANTOS

– ALL OF YOU – RAUW ALEJANDRO

-YA SUPERAME (LIVE) – FIRM GROUP

Girl Power

– 24/7 – SOFIA REYES & THE CHANGE

– DANCE IT WOMAN – RAP FLOWER & DENISE ROSENTHAL

– TO THE TEETH – CAMILA CABELLO & MARIA BECERRA

– THE SCHOOL GIRL – LOLA INDIGO, TINI & BELINDA

– LINDA – TOKISCHA & ROSALÍA

– MAM III – BECKY G & KAROL G

– FOR MY GIRLS – CHRISTINA AGUILERA, BECKY G, NICKI NICOLE FEAT. NATHY – PELUSO PIKETONA – LELE PONS & KIM LOAIZA

-ROCE – PAOPAO, LA GABI, VILLANO ANTILLANO, ARIA VEGA & CAMI DA BABY

– YUMMY YUMMY LOVE – MOMOLAND & NATTI NATASHA

The Best Beatmakers

– ALBERT HYPE

– BIZARRAP

– CALEB CALLOWAY

– EDGAR BARRIER

– THE LEGENDARIES

-MR. NAISGAI

– MVSIS

– OVY ON THE DRUMS

– SKY BREAKING

– TAINY

The Hottest Choreo

– CHICKEN TERIYAKI – ROSALÍA

– DISCIPLINE – LALI

– WRAP – ANITTA

– ALL OF YOU – RAUW ALEJANDRO

– WOW BB – NATTI NATASHA, EL ALFA & CHIMBALA

Video With The Most Powerful Message

– DPM (DE F*TA MADRE) – KANY GARCIA

– THANK YOU – PEDRO CAPÓ

– MY LOVA – FARRUKO

– DREAM BOY – J BALVIN

– THIS IS NOT AMERICA – RESIDENT FEAT. IBEYI

Camilo at the Juventus 2019 awards.

I want more

– ANGELA AGUILAR

– DANNA PAOLA

– DOMELIPA

– EDUIN CAZ

– THE ALPHA

– KAROL G

– KAROL SEVILLE

– KIM LOAIZA

– LELE PONS

-LUISITO COMMUNICA

Together they turn on my networks

– ANUEL AA & YAILIN THE MOST VIRAL

– BECKY G & SEBASTIAN LLETGET

– EMILIA & DUKI

– GABRIEL SOTO & IRINA BAEVA

– JUANPA ZURITA & MACARENA ACHAGA

best fandom

– ANGELA AGUILAR – LITTLE ANGELS

– CAMILO – THE TRIBE

– CARLOS RIVERA – RIVERISTS

– CNCO – CNCOWNERS

JAY WHEELER – WHEELS

– TINI – TINISTS

Social Dance Challenge

– BOMBÓN – DADDY YANKEE, EL ALFA & LIL JON

– DON’T BE SHY – TIËSTO & KAROL G

– WRAP – ANITTA

– FAITHFUL – THE LEGENDARY, WISIN & JHAYCO

– OUT OF THE MARKET – DANNY OCEAN

– IN DA GETTO – J BALVIN & SKRILLEX

– JORDAN – RYAN CASTRO

– LINDA – TOKISCHA & ROSALÍA

– MON AMOUR REMIX – ZZOILO & AITANA

– PROBLEM – ÁLVARO DÍAZ & RAUW ALEJANDRO

The Most Trendy

– BAD BUNNY

– DANNA PAOLA

– EMILIA

– GOYO

– FIRM GROUP

– J BALVIN

– KAROL G

– MALUMA

– RAUW ALEJANDRO

– REIK

My favorite actor

– GABRIEL SOTO – SINGLE WITH DAUGHTERS

– JESUS ​​ZAVALA – BUNKER

– JOSÉ RON – THE HEARTLESS

– OSCAR ISAAC – MOON KNIGHT

– SEBASTIAN RULLI – OVERCOMING THE PAST

my favorite actress

– ANGELIQUE BOYER – OVERCOMING THE PAST

– CAROLINA MIRANDA – WHO KILLED SARA?

– DANNA PAOLA – ELITE

– MACARENA ACHAGA – LUIS MIGUEL: THE SERIES

– YALITZA APARICIO – DAUGHTERS OF WITCHES

I love

– ANGELIQUE BOYER & SEBASTIAN RULLI – OVERCOMING THE PAST

– LIVIA BRITO & JOSÉ RON – THE HEARTLESS

– MAITE PERRONI & ALEJANDRO SPEITZER – DARK DESIRE

– SUSANA GONZÁLEZ & DAVID ZEPEDA – MY FORTUNE IS TO LOVE YOU

– ÚRSULA CORBERÓ & MIGUEL HERRAN – THE PAPER HOUSE

