The pre-list of the Argentine National Team was announced for the double date of the South American Qualifiers

The Argentine National Team, commanded by Lionel Scaloni, announced the pre-list for the next date of the South American Qualifiers.

AP

La Albiceleste, already qualified for the Qatar 2022 World Cup, will face Venezuela as a local (no venue defined yet) and Ecuador as a visitor in Guayaquil.

Those cited are as follows:

archers: Franco Armani, Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso and Esteban Andrada.

defenders: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi. Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Nehúen Pérez, Nicolás Tagliafico and Marcos Acuña.

Midfielders: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Manuel Lanzini, Guido Rodríguez, Roberto Pereyra, Emiliano Buendía, Alejandro Gómez, Lucas Ocampos, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Tiago Geralnik Franco Carboni and Valentin Carboni.

strikers: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Correa, Paulo Dybala, Ángel Di María, Julián Álvarez, Joaquín Correa, Giovanni Simeone, Lucas Boyé, Matías Soulé and Luka Romero.