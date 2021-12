Jennifer Lawrence and Leonardo DiCaprio film will premiere this Thursday in Costa Rica

{{slide.text | html}} {{slide.text | html}} {{slide.text | html}}







(CRHoy.com) Este jueves 9 de diciembre se estrenará en Costa Rica la película “No Miren Arriba” (Don’t Look Up), protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, que también estará en Netflix.

El estreno será en la pantalla grande antes que en plataformas digitales y antes que el público estadounidense. Además, será el único de toda la región bajo la modalidad de cines seleccionados que incluye los cines Magaly, Nova Cinemas, Cinemark y cines de provincia.

¿De qué trata la película?

Dos astrónomos mediocres descubren que un meteorito impactará sobre la Tierra y deciden emprender una gira mediática para avisar a la humanidad sobre ello.

Se trata de Kate (Jennifer Lawrence), una estudiante de posgrado, y Randall (DiCaprio), su profesor, quienes se dan cuenta de que hablar del fin del mundo ante determinadas personas no resulta como lo esperaban. Ni la presidenta de Estados Unidos ni los presentadores del programa matutino más visto de la televisión parecen llegar a creerse lo que los protagonistas de la historia tienen que contar. En un mundo saturado de noticias, conseguir que alguien se interese por el cometa y separe su vista del teléfono móvil es tarea imposible.

En la película dirigida por Adam McKay participan también Meryl Streep como la presidenta de Estados Unidos; Jonah Hill es Jason, su hijo y jefe de gabinete; Cate Blanchett es Brie, presentadora de televisión, y Tyler Perry es Jack. Además, en el largometraje están Timothée Chalamet, Ariana Grande, Mark Rylance, Kid Cudi, Ron Perlman o Himesh Patel.

Entre las curiosidades de la película destaca que el mismo Dicaprio ayudó a reescribir la escena más graciosa hasta en 15 ocasiones.

Jennifer Lawrence confessed at a press conference in Los Angeles who had taken drugs to shoot a scene from his last movie, “Don’t look up.” In one scene Kate, after seeing the meteorite and learning of its danger, smokes a marijuana cigar, to relax.

The actress He even thought that it would be more credible and original to shoot also under the influence of drugs, So he asked the director for permission to smoke marijuana in that scene, in which he appears with Meryl Streep and does a monologue of several minutes.