CINEMA TV POSTER NOVEMBER 14, 2021

11/13/2021 –
CHANNEL 7
08.55 TRANSMISSION OPENING
09.00 NICK’S FIND
TO ACCOMPANY THE YOUNGEST AND HAVE FUN TOGETHER WITH NEW FRIENDS, LIKE PAW PATROL, SHIMER & SHINE, ALVIN AND THE SQUIRRELS, DORA AND HER FRIENDS.
11.00 HOLY MASS
12.00 CLUB 57
EVA AND HER BROTHER RUBÉN TRAVEL BY ACCIDENT TO 1957. THIS IS HOW A SERIES OF UNEXPECTED EVENTS WILL HAPPEN.
13.00 ARGENTINA ELIGE – 1st EDITION
14.30 THE PEÑA DE MORFI. WITH GERARDO ROZÍN
18.00 ARGENTINA ELIGE – CENTRAL EDITION
20.00 SANTIAGUEÑA TOMBOL
20.15 ARGENTINA ELIGE – CENTRAL EDITION (CONTINUED)
00.00 CINEMA. THE DAY THE EARTH STOOD.
LEADING: KEANU REEVES, JENNIFER CONNELLY, JADEN SMITH, KATHY BATES, JOHN CLEESE AND KYLE CHANDLER
01.30 TRANSMISSION CLOSURE
CHANNEL 14
13:30 PEDALIER
14:00 DIALOGUE + HUMAN
14:30 REMEMBERING
15:30 ARGENTINA CIRCUIT
16:00 BASKETBALL: OLYMPIC vs. OBERA ®
18:00 TICTERS
18.30 LOQUITOS X FOOTBALL
19:30 ARABESC
20:00 BRUNETTE TV
21:00 WOMEN’S BASKETBALL: BELGRANO vs. DEFENDERS OF THE SUD
22:30 SGO. DANCING PEOPLE
23:00 LIVING SANTIAGO
CINEMA
RESCUE (2D) (PREMIERE)
ACTION (+ 13 YEARS)
14 / 11-22: 30 (subt) 00:25 (subt)
HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE: 20 YEARS OF MAGIC (2D) (PREMIERE)
DRAMA (+ 13 YEARS)
19:00 (cast)
ETERNALS (2D)
ADVENTURE / ACTION (+ 13 YEARS)
11/13 _ 14:30 (Cast) 15:30 (Cast) 18:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:30 (Cast) 22:10 (subt)
VENOM: CARNAGE RELEASED (2D)
ACTION, COMIC (+ 13 YEARS)
11/13 -14: 40 (Cast) 17:00 (Cast)
THE CRAZY ADDAMS 2 (2D)
ANIMATION (ATP)
11/13 -14: 30 (cast) 16:30 (cast) 18:30 (cast) 20:30 (cast)
DARK SPIRITS (2D)
TERROR (SAM 16)
11/13 -22: 00 (subt) 00:20 (subt)
RON DA ERROR (2D)
ANIMATION (ATP)
11/13 – 2:30 PM (cast) 5:00 PM (cast) 7:30 PM (cast)
HALLOWEEN KILLS (2D)
TERROR (+ 13 YEARS)
11/13- 22:30 (subt) 00:35 (subt)
PROGRAMMING SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE