katie holmes con mono corto negro y sandalias planas negras

Está claro que este verano 2020 está siendo el verano de los básicos. No paramos de ver a las famosas eligiendo prendas atemporales de esas que encajan en cualquier situación pase el tiempo que pase. Sara Carbonero con vestido negro de punto, Olivia Palermo con zapatillas negras, Emily Ratajkowski, Irina Shayk o Chiara Ferragni entre otras convirtiendo una camisa blanca o azul en su minivestido perfecto son solo algunos ejemplos. Pero ahora la última ha sido Katie Holmes.

La actriz ya nos había dejado hace unos semanas un estilismo con tres prendas de fondo de armario imprescindibles para los días de calor: vestido corto blanco, sandalias planas negras y bolso cesta de rafia. Pero ahora se ha pasado al bando contrario vistiendo de negro con un ‘total look’ que demuestra que también se puede llevar este color de pies a cabeza aunque estemos sufriendo las altas temperaturas de esta época del año en la ciudad. Durante un paseo en Nueva York, nos ha sorprendido para bien con este ‘outfit’ que estamos deseando copiar porque nos parece fácil, sencillo y muy elegante todo al mismo tiempo. ¿Se puede pedir más? Creemos que no.

GothamGetty Images

Katie ha combinado un mono corto negro con flecos y un cinturón con adornos dorados junto con unas sandalias planas también negras con hebillas. Un bolso también negro, gafas de sol del mismo color y una mascarilla con estampado floral hacen el resto en su look que es pura inspiración para los ‘street style’ de verano.

Sabemos que en la época estival el cuerpo nos pide colores más alegres y claros, pero el negro no es sinónimo de elegancia porque sí y de esta forma ha quedado más que claro que es un acierto siempre.

