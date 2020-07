Tamara Falcó se ha enamorado de la firma de accesorios que ama todo Hollywood

Tamara Falcó se ha convertido en una de nuestras influencers preferidas a la hora de descubrir nuevas marcas de moda, y la última ha resultado ser todo un éxito entre las fashionistas más populares de Hollywood y del universo de las tendencias. La hija de Isabel Preysler ha subido a su Instagram una imagen de sus pies enfundados en unas sandalias de By Far, y ha sido entonces cuando hemos descubierto que las modelos más aclamadas también adoran las creaciones de la firma.

Hailey Bieber prácticamente colecciona los zapatos y los bolsos de By Far, que combina con sus sudaderas de Chanel y sus looks de marca. Por su parte, Kendall Jenner es otra de las supermodelos que adora los accesorios de By Far, esos que incluso han llegado a formar parte de la trama de alguno de los episodios del reality ‘Keeping up with the Kardashians’. En España no es Tamara Falcó la única fan de las sandalias de la firma, pues Helena Cuesta es otra de las que forman parte de este exclusivo squad de fashionistas.

Aunque sin lugar a dudas las modelos que más diseños tienen en sus armarios de la marca son Bella Hadid y Kendall Jenner, la top Romee Strijd, que recientemente ha anunciado su embarazo, es otra de las que apuestan por los bolsos XS de la marca, esos que siguen la estela de los microbags que firmas como Jacquemus han impuesto.

Por si todavía necesitas más nombres para asegurarte de que esta es la marca de accesorios definitiva, te diremos que Kaia Gerber e Irina Shayk son también fans de By Far, por lo que no cabe duda de que nos encontramos ante la marca del momento. Creada en 2005 por las amigas Valentina, Sabina y Denitsa, el nombre de esta firma búlgara está formada por las iniciales de sus hijos.

Aseguran que la modernidad se aúna con la estética vintage en sus diseños, y el que la marca haya apostado siempre por la sostenibilidad y por la venta online ha sido clave para el éxito de sus creaciones, que durante el confinamiento han visto sus ventas aumentar. By Far ha mostrado su colección crucero a través de un showroom virtual y confía en que tras la pandemia sus diseños sigan siendo los favoritos de Instagram.

Beyoncé, con su bolso de By Far. (Instagram)

Por cierto, un último nombre por si necesitabas aún otro más para convencerte: Beyoncé también tiene ya un bolso de By Far en su armario. ¿Y tú?