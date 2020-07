Kourtney revela que “Keeping up with the Kardashians” se convirtió en un ambiente tóxico

La modelo de 41 años confesó que el programa comenzó a volverse tóxico para ella

La hermana mayor de las Kardashian, Kourtney, rompió el silencio sobre su polémica salida del reality show que lanzó a la fama a su familia,“Keeping up with the Kardashians”, y confesó que, después de varios años de mostrar su vida ante los televidentes, se ha dado cuenta de lo tóxico que ha sido para ella.

Kourtney Kardashian fue el rostro de la portada “Vogue Australia” de julio y en dicha edición aseguró que tras 14 años de ser protagonista del reality que encabeza junto sus hermanas y su mamá, sintió la necesidad de dar un paso atrás para concentrarse de lleno en su familia. “He estado filmando el programa sin parar durante 14 años”, dijo Kourtney.

La ex de Scott Disick explicó que después de más de una década al frente del programa se sentía insatisfecha y creyó que el proyecto ya no era adecuado para ella. “Me sentía insatisfecha y se convirtió en un ambiente tóxico para mí seguir ocupando la mayor parte de mi vida”, señaló.

La empresaria de 41 años explicó que necesita encontrar equilibrio entre los momentos de su vida que se transmiten en televisión y su privacidad. “La privacidad es algo que he valorado y es difícil encontrar ese equilibrio entre los momentos privados y estar en un reality show. La gente tiene la idea errónea de que no quiero trabajar, lo cual no es cierto. Estoy siguiendo mi felicidad y poniendo mi energía en lo que me hace feliz”, puntualizó.

Kourtney también dijo que desea enfocarse en su hijos, a quienes pretende darles toda su atención. “Siempre hago mi mejor esfuerzo cuando estoy con mis hijos para no estar en mi teléfono, estar presente en lo que estamos haciendo y tener esos momentos en los que se miran a los ojos y se conectan”, señaló. “Es muy importante. Por lo general, me tomo un día el fin de semana cuando no tenemos planes, pasamos el rato en la casa en pijama o sudaderas. Dormimos. Me gusta no tener un horario ese día”.

Cabe señalar que tras la pelea física y verbal que tuvo Kourtney con Kim en uno de los episodios de la temporada 18 del reality show, ella expuso que no estaba de acuerdo con todos los juicios que se forman entorno a su vida a partir de lo que aparece en la pantalla, razón por la que decidió no continuar con el proyecto.

"Deberíamos ser aceptados por lo que cada uno quiere hacer. No es un ambiente positivo para mí querer estar todos los días cuando siento que son tan críticos conmigo. Cada día que entro, pienso: '¿Por qué elijo estar en este entorno?' Y creo que acabo de llegar a mi punto de no poder tolerarlo más", exclamó.