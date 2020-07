Kendall Jenner confiesa que trabajaría como asistente de Beyoncé

Que las Kardashians son intocables en Hollywood es algo que todo el mundo sabe. Su figura, proveniente de un ‘reality show’ familiar, se ha convertido en toda una institución en diferentes áreas como el modelaje, la cosmética y la televisión. Por eso, escucharla a una de ellas decir que estaría dispuesta a trabajar como asistente para otra famosa nos resulta tan marciano. Ha sido el caso de Kendall Jenner, que durante una reciente entrevista para la firma Calvin Klein, de quien es imagen junto a otros artistas como Justin Bieber o Maluma, ha reconocido que sí hay una ‘celeb’ para la que trabajaría organizándole su agenda y asistiéndole en lo que necesitara. Esa persona es, como no podía ser de otra forma, Beyoncé, la cantante mejor valorada de la generación actual.

Pero, ¿por qué aceptaría dicho puesto de trabajo? Según la modelo, solo para saber de forma certera qué es lo que la superestrella come por la mañana, así como para averiguar cuáles son sus programas de televisión favoritos —algo que posiblemente nunca sepa debido al hermetismo que la esposa de Jay-Z mantiene de su vida personal—. Y matizaba:

“¿Crees que sea fan del programa ‘Bachelor in Paradise’ —una especie de ‘Mujeres Y Hombres y Viceversa americano’—? Porque si lo fuera creo que podríamos ser grandes amigas”.

Aunque esta devoción hacia la artista no es algo nuevo dentro de la familia. La mismísima Kylie Jenner ya habría manifestado en un par de ocasiones sus deseos de que Beyoncé acudiera a una de sus fiestas —en una incluso le llegó a reservar una silla con su nombre—, mientras que la relación que la cantante y Kim Kardashian mantienen siempre ha estado plagada de incógnitas: ¿se llevan bien? ¿han llegado a conocerse a fondo? Hace poco era una fuente cercana a la intérprete la que hablaba con el medio ‘Page Six’ y nos sacaba de dudas:

“A Beyoncé nunca le cayó del todo bien Kim, la tolera por la amistad que mantienen sus esposos y porque tienen amigos en común, como Jennifer Lopez, pero siempre ha sido un poco fría con ella”.

¡Oops! Por lo visto, la modelo se tendrá que trabajar un poco más a fondo ese trabajo como asistente si realmente algún día quiere formar parte del círculo íntimo de la cantante, algo que ni siquiera su hermana mayor ha logrado. Mientras tanto, si tú lo que deseas no es ser la asistente de Beyoncé, sino parecerte un poco más a Kendall, no te puedes perder este divertido vídeo viral:

