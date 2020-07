Kendall Jenner, acusada de maltratar a su perro

La sombra de la polémica y de las críticas vuelve a rodear a la familia Kardashian. En esta ocasión toda la atención mediática está centrada en Kendall Jenner, hermana mayor de Kylie. ¿Por qué? No, no tiene nada que ver con su trabajo como modelo ni con sus posts en Instagram. Si la joven ha hecho que le estén lloviendo las reprimendas es por unas fotos en las que está paseando a su perro y que han hecho que ya la estén acusando de maltrato

animal.

Kendall Jenner, al igual que el resto de las Kardashian, es una amante de los animales. De hecho, podríamos decir que es la hermana que más pasión siente por ellos porque es la que más veces se ha dejado fotografiar junto a sus mascotas, entre ellas un doberman.

En su Instagram hemos podido verla en más de una ocasión junto a su Rottweiler. No obstante, y a pesar del amor que profesa por su mascota, ahora está siendo acusada de algo muy grave: de maltrato hacia el animal.

Todo tiene que ver con unas fotos que le acaban de hacer a la modelo en las que aparece paseando a su perro por un parque de Los Ángeles. En ellas la vemos vestida de deporte, acompañada de dos amigos y con la correa en la mano.





KENDALL Jenner has been slammed by animal lovers for using a “cruel” dog collar that risks “pain and suffering”. animal charities have urged dog owners not to use them, claiming they risk “injury, pain and suffering” to pets. pic.twitter.com/9stSH7TKTD

— Lilian Chan (@bestgug) January 22, 2020