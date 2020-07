Brad Pitt se sincera sobre su vida amorosa y su consumo de drogas

El día de ayer el aclamado actor, Brad Pitt, concedió una entrevista para el famoso periódico estadounidense, The New York Times. Fue ahí cuando se sinceró y tocó varios temas de su vida privada, tales como el amor, los rumores de un nuevo romance, e incluso su consumo de drogas.

A lo largo de la entrevista, el actor de ‘The Fight Club’ confesó que no le encanta leer lo que los medios dicen sobre él “No es como que lo quite de mi camino, simplemente no lo busco”, expresó el actor; acto seguido procedió a hablar de su vida amorosa y todos aquellos rumores de un posible romance; “No sé con cuántas mujeres han afirmado que he tenido una relación durante los últimos dos o tres años, lo que sí les puedo asegurar es que nada de eso ha sido verdad”.

A pesar de los más recientes rumores de una relación entre éste y la actriz Alia Shawkat, todo parece indicar que el actor sigue siendo uno de los más codiciados de Hollywood y no planea abandonar su soltería por el momento.

Brad Pitt y su consumo de drogas

Así mismo, Brad Pitt reveló que, al estar bajo el ojo público desde una muy temprana edad le trajo varios problemas, y como cualquier estrella de la industria, buscó alejarse de los medios de comunicación, esto, mediante el consumo de drogas.

“He tenido momentos en los que veo fotografías mías de hace años y pienso ‘Ese chico se ve genial’, pero no era así como realmente me sentía por dentro”, continuó el actor, “Pasé la mayor parte de la década de los 90’s escondiéndome y consumiendo marihuana. Me encontraba tan incómodo con toda esa atención”, expresó Pitt para The New York Times.

¿Cómo logró superarlo?

Afortunadamente el actor logró salir de aquel hueco negro en el que él mismo, al igual que los medios, lo habían colocado.

“Todo cambió cuando tuve este gran flashback de cuando era niño. Cuando era pequeño amaba a Harlem Globetrotters, y cuando vinieron a mi ciudad fue de lo más increíble. Tenía lugares en las gradas, pero logré escabullirme a la pista. Meadwork me sacó de la multitud” continuó el actor, “Recuerdo que cuando eso pasó me sentí tocado por la persona más maravillosa; así que cuando recordé esto, dejé de esconderme y me dí cuenta de que, aunque sea por un momento, podía llegar a hacer feliz a alguien (..) Lo que trato de decir es que tengo la oportunidad de iluminar el día de alguien. Es algo raro.”, señaló Brad.

No cabe duda que, a pesar de las altas y las bajas que el actor ha tenido a lo largo de su carrera, la ex-pareja de Angelina Jolie ha sabido cómo superarlo, razón por la cual sigue siendo una de las celebridades más aclamadas y consolidadas dentro de Hollywood.