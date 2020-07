Brad Pitt confesó que una de sus películas le hizo replantear su carrera

¿Cuál fue el “papelón” que lo hizo replantear su carrera como actor?

Brad Pitt confesó cuál fue la película que lo hizo replantearse su carrera y fue una “tortura” para él.

La cinta en cuestión es “Troya”, estrenada en el 2004 y dirigida por Wolfgang Petersen, que intentó contar historia de la obra griega Homero, interpretando al héroe Aquiles.

En el film de gran presupuesto también actuaron Diane Kruger, Eric Bana, Orlando Bloom, y el fallecido Peter O´Toole.

“Tuve que hacer Troya porque, supongo que ya puedo contarlo, dejé otra película y tenía que hacer algo para ese estudio”, comenzó contando en una entrevista con The New York Times.

“Así que me metieron en Troya. No fue doloroso, pero me di cuenta de que el modo en que se estaba relatando la película no era el modo que yo hubiera preferido. No dejaba de estar en medio de todos los fotogramas, eso me estaba volviendo loco”, declaró

“Cada plano era como: “¡Ahí está el héroe! No tenía ningún misterio. Así que en ese momento decidí que solo me implicaría en historias de calidad, a costa de contratos mejores”, contó el ex de Angelina Jolie

¿Te gusto Brad en Troya? ¿Qué película crees que fue la peor del actor?