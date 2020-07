Kendall Jenner y Penelope, la hija de Kourtney, son idénticas

Entre que a Kris Kardashian se le olvidó felicitar a Kendall Jenner en el Día de la Madre y que a la modelo le cuesta sentirse integrada e identificada con el resto de sus hermanas, todo apuntaba a que podría estar sintiéndose la oveja negra del clan ‘KarJenner’. Sin embargo, nosotras no dejamos de encontrarle similitudes con el resto de su familia. Cuando se plantó unas extensiones XL, por ejemplo.

Pero en términos de parecidos, y al contrario de lo que muchos puedan pensar, Kendall Jenner se parece mucho a unos cuantos miembros de su familia. Un fan del clan demostró hace unos días en Instagram lo idénticas que son en realidad Kylie, su hermana pequeña, y ella. También le hemos visto gran parecido a su hermana mayor, Khloé Kardashian. Y hasta tiene un mellizo declarado, Kirby Jenner.

Sin embargo, a la que realmente se parece Kendall es a su sobrina Penelope, la hija de Kourtney Kardashian. Kylie Jenner ha subido una foto de cuando su hermana era pequeña y nos hemos quedado flipando.

De no ser porque Kendall Jenner ha dicho, por activo y por pasiva, que no busca tener hijos de momento (al contrario que sus hermanas, todas madres jóvenes), incluso pensaríamos que podría tratarse de su hija.

Si piensas que estamos exagerando un pelín, solo fíjate en el comentario que ha dejado la madre de Penelope, Kourtney Kardashian, bajo dicha foto: “Por un momento he pensado que era Penelope”. Y lo que dice una madre, va a misa.

Confirmamos: Kendall Jenner se parece a Khloé, Kylie y, ahora también, la pequeña Penelope.

