Kendall Jenner y Kim Kardashian protagonizan una tensa pelea

Kim Kardashian y Kendall Jenner protagonizan un momento muy tenso en el nuevo tráiler de su ‘reality’. ¡Menuda pelea!

Kim y Kourtney Kardashian viven un incómodo momento en público.

La nueva temporada de ‘Keeping Up With The Kardashians’ viene calentita. No sabemos cuándo se va a estrenar, pero no podemos tener más ganas. Auguramos muchos dramas, a juzgar por los adelantos que hemos ido viendo en las últimas semanas. Si hace poco Kourtney y Kim Kardashian protagonizaban una de las peleas más salvajes del ‘reality’ en este tráiler, ahora confirmamos que el drama entre ellas está muy lejos de ver el fin porque han vuelto a tener movida. Esta vez hay una tercera en discordia, Kendall Jenner, que ha sido objeto de las críticas de su hermana Kim sin comerlo ni beberlo. Hay tanta tensión que el aire se puede cortar con un cuchillo, no te decimos más.

La enemistad de Kim con su hermana Kourtney era más que evidente, pero no teníamos ni idea de que también tenía problemas con Kendall. La pelea entre ellas comenzó cuando Kim hizo unos comentarios bastante desagradables acerca de la modelo. Estaban hablando de que no pudo desfilar en la última edición de la Semana de la Moda de París porque sufrió ataques de pánico. A Kim no se le ocurrió otra cosa que decir que si fuera ella, iría aunque estuviera “en su lecho de muerte”. Vamos, que le vino insinuando que no tiene compromiso con su trabajo a diferencia de ella.

Kim arremete contra Kendall Jenner y Kourtney Kardashian en el nuevo adelanto de ‘KUWTK’

Pero no te creas que acaba ahí. Kim sigue echando leña al fuego y añadió que su madre Kris está acostumbrada a que ella y Khloé estén muy comprometidas con su trabajo. Kendall no se queda callada y suelta que ella también lo está. La respuesta de Kim nos dejó flipando: “No, tú tienes ansiedad”. ¡Pero Kim!

Claro, evidentemente a Kendall no le hace ninguna gracia todo esto, y le suelta un comentario que nunca esperaríamos escuchar de la modelo. Aunque suele ser bastante tranquila, esta vez estalló, y con razón. “¿Estás de p*** broma? Iré a por ti, te lo juro por Dios”. La cosa se pone muy, muy tensa.

Kim también tiene para Kourtney, por supuesto. La empresaria insinuó que su hermana mayor tampoco se toma las cosas en serio. “¡Actúas como si yo no hiciera nada!”, le responde visiblemente enfadada. “Si vuelves a mencionarlo, te voy a j***r. Yo trabajo mucho. Pero también, si no quisiera romperme el trasero trabajando y quisiera ser una madre que se queda en casa, ¡estaría bien, maldita sea!”, añadió Kourtney. Acto seguido, le lanza una botella de agua.

Pues así están las cosas en la familia Kardashian. No querríamos vivir en esa casa ahora mismo…

