Internet está seguro de que ESTE es el nuevo novio de Kendall Jenner

Kendall Jenner ha tenido una cita con un chico en el restaurante Nobu, ¿su nuevo novio ? Internet dice que sí.

La hermana mayor de Kylie Jenner siempre hace bromas con su soltería y el hecho de no tener hijos. Algunos ejemplos los hemos encontrado en redes sociales este último año, cuando Kendall ha subido ‘posts’ en los que aparecen sus sobrinos y escribe: “todavía no tengo hijos” con un tono irónico. También, cuando sube alguna que otra foto como esta, la cual acompaña con el texto: “Todas mis hermanas subiendo fotos de sus hijos y eso, yo en plan así”.

El hecho de no cumplir con el canon que parece que se ha establecido en su familia le da exactamente igual, y así lo hace saber a través de su Instagram.

No obstante, en esta vida, muchas situaciones llegan cuando no las esperamos, y quizás esta sea una de ellas: Kendall ha sido “pillada” cenando en el restaurante Nobu (el cual seguro que te suena, en caso de que seas fan de las Kardashian, porque lo frecuentan muy a menudo) con un chico con el que ya ha sido vista en otra ocasión.

Se trata de la estrella de la NBA Devin Booker, un chico de 23 años que triunfa en el mundo del baloncesto.

Devin Booker jugando un partido en Phoenix, Arizona. Christian PetersenGetty Images

DEVIN BOOKER, ¿EL NUEVO NOVIO DE KENDALL JENNER?

Internet está seguro de que el jugador es el nuevo novio de la modelo porque esta no es la primera cita que tienen. La primera vez que los fotografiaron fue en el mes de abril, y un mes después fueron vistos juntos de nuevo. Y, aunque evidentemente no hay nada oficial, quizás Kendall deje de hacer bromas sobre su soltería, básicamente, ¿porque hay alguien nuevo en su vida? Seguiremos atentas.

Mientras tanto, aquí te dejamos con las fotos y vídeo de ambos saliendo del restaurante:

