El Instagram que demuestra que Kylie y Kendall Jenner son iguales

Es lógico que, siendo hermanas del mismo padre y la misma madre, Kylie y Kendall Jenner se parezcan en algo. Sin embargo, ambas han sido comparadas con el resto de sus hermanas Kardashian y no entre sí. Por ejemplo, hay una foto de Instagram en la que Kendall Jenner es la viva imagen de su hermana Khloé (sobre todo cuando decidió teñirse de rubio), así como Kylie Jenner ha sido constantemente comparada con Kim Kardashian, llegando incluso a rumorearse que la pequeña del ´klan´se estaba esforzando por parecerse a ella.

Pero… ¿te habías dado cuenta de lo MUCHO que se parecen en realidad Kylie y Kendall Jenner? Nosotras tampoco. Al menos no antes de haber descubierto la cuenta de Instagram que ha fusionado ambos rostros para demostrarnos que las Jenner son prácticamente idénticas (salvando las distancias).

La foto de Instagram que demuestra lo mucho que se parecen las hermanas Kylie y Kendall Jenner

¿Recuerdas cuando encontramos al clon de Kylie Jenner en Youtube o cuando descubrimos que las hermanas Jenner tenían una hermana gemela en Instagram? Pues esos parecidos no son NADA comparados con el que comparten Kylie y Kendall de verdad. Esta es la foto de Instagram que, mediante una fusión de ambos rostros, ha demostrado lo que siempre hemos pasado por alto.

Solo cuando Kendall Jenner probó a llevar extensiones pensamos que, por fin, se parecía en algo a sus hermanas. Sin embargo y, aunque seguimos asociándola mucho a Khloé Kardashian, acabamos de darnos cuenta de que su hermana pequeña, Kylie Jenner, es su viva imagen. Ambas hermanas han ido cambiando con el paso de los años y, al margen de sus respectivos retoques, parecen haber llegado a un punto en común de lo más destacable.

