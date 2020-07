El incómodo momento que pasó Kim Kardashian y Kendall Jenner en los Emmys

La noche de los Emmy pareciese haber sido un contínuo incómodo momento para la empresaria Kim Kardashian, desde el ultra ajustado vestido que no la dejaba caminar y que incluso la hizo tropezar varias veces -mas nada bastante bochornoso- hasta el embarazoso momento que vivió al lado de su hermana Kendall Jenner en el Microsoft Theater en Los Ángeles, California.

Con un look sobrio la empresaria lució un diseño firmado por Vivienne Westwood que comprendía de un vestido tipo sirena en color negro de terciopelo terciopelo que accesorizó con tres collares; dos de eslabones color plata y un crucifijo.



Foto: AFP

Kendall, por otro lado, lució también un vestido tipo sirena con estampado de flores combinado con un cuello alto y mangas largas de charol, firmado por el diseñador inglés Richard Quinn.



Foto: AFP

El momento es cuestión, ocurrió cuando Kim y Kendall subieron al escenario de los Emmys para entregar el premio a mejor reality, y Kim dijo: “Nuestra familia sabe de primera mano cómo la televisión realmente convincente proviene de personas reales que simplemente son ellas mismas”.

Luego, en lo que parecía un momento de reflexión, Kendall mencionó: “Contando sus historias sin filtro y sin guión”. A lo que el público estalló en risas. Ambas se mostraron posiblemente molestas ante la situación y la reacción de los famosos presentes.

Sin alterarse, Kim entregó el premio a RuPaul, por su programa RuPaul Drag Race.



Foto: REUTERS

El incómodo momento no pasó desapercibido y las redes se hicieron explotar con cientos de comentarios sobre el hecho.



The audience laugh when Kim Kardashian said her family knows about real people. #Emmys pic.twitter.com/as55V2akqC — wandpocket (@311tessa) September 23, 2019

Did everyone just laugh after The Kardashians after said something how they “are just being themselves?” Haha So awkward. #Emmys2019 pic.twitter.com/2bcWjZVVBl — (@MessyMindofMe) September 23, 2019

Si bien, las protagonistas de Keeping Up with the Kardashians se han visto envueltas en escándalos debido al programa, donde se les acusa de tener escenas armadas y fingir líneas y sucesos. El más reciente de ellos fue el estallido sobre la infidelidad de Tristan Thompson, la ex pareja de Khloe Kardashian, con Jordyn Woods.

