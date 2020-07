Irina Shayk, siguiente celeb en enfundarse el abrigo de la polémica

No hay dos sin tres. Irina Shayk ha sido vista paseando por las calles de Nueva York con un abrigo que no ha hecho más que levantar ampollas entre la sociedad. La supermodelo rusa no ha dudado a la hora de seleccionar este bonito, aunque controvertido abrigo, para hacer recados por la gran manzana, acompañada de su hija Lea y su niñera. Una pieza de corte tres cuartos estilo gabardina, con botones en la parte delantera y cinturón, que se ciñe a la silueta de la modelo potenciando así su escultural figura, y llamativas mangas y cuello de pelo. La prenda, de color amarillo pálido, lleva el sello de la firma danesa Saks Potts.

La marca ha recibido millones de críticas en los últimos meses, pues Irina no ha sido la única que ha caído rendida ante este precioso y nada ético abrigo. Aunque ella no ha cometido el mismo error y en su cuenta de Instagram no hay ni rastro de la prenda de la discordia Rosalía y Kylie Jenner, las nuevas mejores amigas del panorama VIP, también lo han lucido.

El problema no se encuentra en el corte, ni en el dineral que cuesta cada uno de ellos, sino en la composición de cada una de las prendas. En una sociedad cada día más concienciada con el maltrato animal, la utilización de pieles para confeccionar moda es algo cada vez más cuestionado. Existen numerosas alternativas ecológicas, responsables y sostenibles con el planeta y el medioambiente con las que se consiguen productos que nada tienen que envidiar a los de origen animal. Sin embargo, los abrigos de Saks Potts no se acercan ni de lejos al mundo vegano. El cuerpo está hecho con piel de cordero curtida y, en cuanto a las mangas y cuello se refiere, la firma ofrece dos sanguinarias opciones: pelo de zorro o pelo de cordero (el interior se salva y es 100% poliester).

A juzgar por las imágenes, el abrigo de Irina no sería el de piel de zorro, cosa que en el caso de Rosalía y Kylie sí que lo fueron, sino el de piel de cordero. En este sentido, su abrigo tendría un precio de 1 330 euros, mientras que el de zorro tiene un coste aproximadamente de 300 euros más, en concreto 280 (1 610 euros). ¿Quieres ver las fotos de la menor de las Kardashian y de la artista del momento? Todas en nuestra galería. | [LEER MÁS: Carolina Herrera y su gesto con Gala González que acaba con la guerra abierta a las influencers]