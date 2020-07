Irina Shayk se sincera sobre su ruptura con Bradley Cooper

La relación entre Irina Shayk y Bradley Cooper era una de las más discretas de Hollywood. Durante más de cuatro años, la pareja veló por su privacidad y casi siempre los actores supieron esquivar con destreza las cámaras de los paparazzi. Sin embargo, cuando llegó la ruptura, todos los focos se posaron, inevitablemente, sobre ellos. Probablemente por el efecto del éxito de Ha nacido una estrella donde el actor protagoniza un romance con Lady Gaga. Ese amor ficticio fue interpretado por muchos como una realidad y las redes se llenaron de mensajes y fotos en los que se hablaba de la química entre ambos. La actuación en los Oscar tampoco ayudó.

Pero, sin duda la peor parte de toda esta historia se la llevó Irina Shayk. La modelo fue acusada de “odiar” a Gaga y, a pesar de compartir un hijo con Cooper y de haber vivido una relación sin sobresaltos durante varios años, de repente se vio envuelta en una vorágine en la que el público empezó a desear que la relación entre ambos terminase para dar vía libre al amor idealizado que habían querido llevar de la pantalla a la vida real.

La ruptura de la pareja de actores fue silenciosa (se hizo tangible cuando no aparecieron juntos en la MET Gala) y sin embargo todo el mundo habló de ello. Mientras los actores preferían no hacer declaraciones la prensa y las redes hablaron y elucubraron todo tipo de teorías.

Getty Images

Ahora, en una entrevista con Harper’s Bazaar USA, Irina se ha abierto un poco más. Durante la entrevista Shayk no quiso hablar sobre el famoso dueto de los Oscars pero sí que lo ha hecho sobre el interés general en su relación y en su ruptura. “Creo que es solo la raza humana: si no puedes tenerlo, quieres tenerlo. Ahí hay una cortina, y quieres abrir la cortina. Es solo curiosidad supongo” cuenta la modelo.

Irina también quiso hablar del posible compromiso y matrimonio con Bradley Cooper. Durante mucho tiempo se creyó que ambos estaban prometidos sin embargo Irina explica que eso nunca llegó a ocurrir “Todo el mundo lo ve de manera diferente. ¿Creo en el matrimonio? Por supuesto que sí, no soy la típica persona que está en contra de ello”.

Getty Images

Además de hablar por primera vez sobre la ruptura, también habló de Lea de Seine, la hija que ambos actores tienen en común. El nombre es un homenaje a su abuela paterna, Galina, cuyo nombre lleva tatuado en el tobillo y también al parisino río Sena y, a diferencia de otras celebrities coetáneas, Shayk no tiene una cuenta de Instagram privada para su hija, según cuenta no tiene interés, ni tiempo para ello.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.