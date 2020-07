Irina Shayk le manda un mensaje a Bradley Cooper a través de su sudadera

¿Quién dijo que un buen ‘look’ no podía ayudarnos a expresar lo que sentimos? Vestir de qué color o con qué tipo de ropa dice mucho más de nuestros sentimientos y de cómo somos de lo que creemos.

Esto es algo que las famosas tienen bien aprendido y que usan continuamente. Además, lo que ellas llevan si que tiene más relevancia de lo que lleva el resto de mortales. Y si no que se lo pregunten a Irina Shayk, quien se ha encargado de transformar su último estilismo en una indirecta clara para Bradley Cooper después de su tan dramática ruptura.

Irina Shayk y el mensaje envenenado que esconde su ‘look’, indirecta para Bradley Cooper

Ya sea por despecho, ya sea por ponerle más emoción a esta sonada ruptura, o ya sea por jugar con nosotros, Irina ha sabido ‘marcarse un triple’ gracias a su último ‘look’ de aeropuerto.

La modelo rusa, de 33 años, fue fotografiada caminando por el aeropuerto de la ciudad de Nueva York en su regreso a casa después de unas idílicas vacaciones europeas en solitario con su madre -y mientras Bradley Cooper cuidaba a su hija Lea De Seine de 2 años en los Estados Unidos-. Hasta ahí todo parecía normal pero, lo sorprendente de esta historia era ese mensaje oculto que no hemos querido dejar pasar.

Irina sabe de sobra que ahora mismo está en el centro de mira de toda la prensa internacional y, seguramente por ello, ha querido lucir un conjunto muy comfy de sudadera y pantalón joggy, con el siguiente mensaje: ‘Love is in the air’.

Sí, la modelo ahora es una de las solteras de oro alrededor del mundo y, gracias a este estilismo, acaba de confesar que aún sigue abierta al amor. A pesar de sus dos últimas rupturas sonadas -antes de Bradley, también puso punto y final a su historia con Cristiano Ronaldo-, Irina deja una puerta entreabierta a las mariposas.

¿Habrá ya nuevo candidato? ¿Es una estrategia para que Bradley Cooper se arrepienta de lo que ha perdido? Seguiremos informando.

