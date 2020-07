Mike Tyson rememora cuando se encontró a su mujer en la cama con Brad Pitt

Aun le faltaban tres años para darse a conocer con

Thelma y Louise

, pero Brad Pitt ya se las había tenido con un famoso de la talla de Mike Tyson. Era el año 1988, él era un joven actor, aun desconocido, de 25 años. Y tuvo la mala suerte de conocer al boxeador en una incómoda situación. La historia la ha desvelado más de 30 años después uno de los protagonistas de este curioso triángulo amoroso. Myke Tyson se estaba divorciando de la actriz Robin Givens.

Mike Tyson y la actriz Robin Givens, en julio de 1988, cuando la relación entre ellos ya hacía aguas

(Ron Galella, Ltd. / Getty)





















Durante la separación ella empezó a verse con Brad Pitt y en uno de esos encuentros, mientras estaban en la cama, les sorprendió Tyson. El boxeador, de 53 años, ha recordado el momento en una entrevista durante el popular programa estadounidense The Real. “Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin por un orgasmo ‘rapidito’. Qué puedo decir. Yo era joven y la extrañaba”, empezó su relato. Tyson recordó entonces la reacción de un joven y desconocido Brad Pitt: “Él debía estar borracho o algo, me imploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un guión”.

El exmarido de Angelina Jolie y Jennifer Aniston se libró de un k.o. porque cogió con la defensa baja al boxeador, que no se encontraba en plena forma. “Yo estaba en un coma emocional. Habían cogido mi corazón y lo habían aplastado, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”.

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt cuando eran pareja, en el año 1997

(Kevin.Mazur/INACTIVE / Getty)





















Tyson recuerda que Pitt, que en aquellos momentos no era la gran estrella que es ahora, era más bien un joven un poco “soso”, e incluso le pareció “un buen tipo”. Ahora, más de tres décadas después, ha dejado claro que no siente ningún tipo de resentimiento con el protagonista de Ad Astra. “No estoy enfadado con Brad de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, ha sentenciado en tono jocoso.

Mike Tyson en una imagen del 2013

(Charles Sykes / GTRES)









Tyson y Givens se casaron a principios de 1988 pero las cosas se empezaron a torcer enseguida. El divorcio, un par de años más tarde, acabó en los tribunales por malos tratos. El boxeador acabó admitiendo que se había comportado más como un animal que como una persona.