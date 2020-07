Brad Pitt tiene el look para pasear en moto con más estilo

El confinamiento nos ha igualado a todos. La emergencia sanitaria mundial provocada por el coronavirus, ha puesto en cuarentena a famosos y anónimos. Aunque de puertas para adentro, cada cual ha practicado el #QuédateEnCasa a su manera. Uno de ellos podría ser Brad Pitt. El hombre que no quiso renuniciar a su impecable media melena incluso en plena pandemia. Él debió ser de los pocos que no sucumbió a la extendida tendencia de rapase el pelo, ni a la cuestionable barba de náufrago que promulgaron otros como Will Smith. El actor de Érase una vez… en Hollywood tiene claro que antepone lo que sea con tal de lucir un aspecto de diez aunque sea para dar una vuelta en su moto. Porque es eso lo que pretende con las gafas de sol y la bandana, ¿no? ¿O son quizás accesorios para elevar el look motero? Está claro que Pitt va un paso por delante.

En nuestro país, la desescalada nos ha permitido recuperar planes de fin de semana tales como salir a correr o quedar en una terraza con nuestros amigos. En Los Ángeles, la situación permite a Brad Pitt salir a darse un paseo en su elegante BMW vintage por Sunset Boulevard, una moto que requiere un outfit a la altura. El actor ha sabido cumplir al mezclar una cazadora gris claro con pantalones vaqueros y unas zapatillas blancas slip-on, mucho más seguras para conducir un dos ruedas.

Y claro, tratándose del hombre elegante que es Pitt, este no descuida ningún detalle. El actor completa el conjunto con unos guantes blancos, que revelan un anillo y una pulsera de oro, así como unas gafas de sol y una bandana verde al cuello. Por supuesto, sin olvidar la mascarilla, accesorio imprescindible en cualquier look de desescalada. Estamos casi seguros de que estos últimos accesorios tenían la doble función de protegerlo tanto del coronavirus como de las cámaras indiscretas, pero es difícil pasar desapercibido cuando se tiene tanto estilo.



Además de que siempre lleva el mismo casco gris magullado. Te has delatado, Pitt.

