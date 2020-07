así se lleva la cazadora vaquera esta temporada

Irina Shayk lo ha confirmado una vez más: la cazadora vaquera es una de las reinas del entretiempo, una prenda ideal para la primavera cuando todavía hay momentos fresquitos durante el día y la noche aunque el verano se vaya acercando. Es un básico que lleva años en tu armario, y que sabes que necesitas, pero que también evoluciona aunque mantiene siempre el mismo concepto de base. Y con su último look, durante una de sus salidas por Nueva York, donde está pasando la cuarentena, la supermodelo nos ha mostrado cómo se lleva esta temporada.

La modelo rusa, que últimamente nos está dejando un buen montón de estilismos muy para inspirarnos, muy sencillos de emular por otro lado, como el look de entretiempo con básicos: cazadora ‘perfecto’, leggings y botas, sabe que la cazadora vaquera no es solo una prenda atemporal, es también una de las más versátiles que puedes tener en el armario y en este momento entre la primavera y el verano, es sencillamente perfecta para llevarla con camisetas, pantalones, con vestidos y faldas cortas y largas, y hasta con monos. Ella ha optado por llevar su cazadora denim oversize, apuntándose a la tendencia de lo ancho y lo XL con efecto incluso de manga abullonada que da ese volumen en el cuerpo que tanto se lleva y que vas a ver mires donde mires.

Irina Shayk. Su evolución en la alfombra roja

El look por el que Irina apostaba para esta salida por Nueva York era muy sencillo, de estilo urbano y súper cómodo, una de sus opciones favoritas para el street style, y lo completaba con un falda recta negra por debajo de la rodilla con abertura central con detalle de tachuelado, y de tejido elástico para ofrecer comodidad. La combinaba con unas ‘ugly sneakers’ blancas, que si bien fueron la estrella del calzado deportivo en anteriores temporadas, Irina demuestra que lo van a seguir siendo este año también.

