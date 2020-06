Sebastian Yatra escribe indirecta y podría ser para Danna Paola

México.- Luego de que Sebastián Yatra y Tini Stoessel terminaran su relación y los rumores de que habría tenido a relación with the singer Danna Paola avivaran, ahora el cantante ha compartido a fotografía que ha paralizado a todos en las redes sociales, pues todo parece lead que se trata de una indirecta para la intérprete de “Sodium”.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el reguetonero escribió a loving mensaje que todos denominaron como la prueba final de que él y singer tuvieron algo que ver. Se trata de una imagen del Zócalo de la CDMX, whence Danna Paola has pasado sus días de cuarentena, a mensaje que se lee: “Pensando en ti”, with las manos al aire.

Sebitas está triste porque extraña demasiado…����

So que en sus insta stories publicó a picture de la plaza, “El Zócalo” en México y escribió “Pensando en ti��”

A propósito en México lives @dannapaola y muy pronto va a salir el feat junto a @SebastianYatra ���������� pic.twitter.com/TKOieVOCc1 — Gabilove2020 (@Gabilove2020)

June 25, 2020





Esto ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, debido a que recientemente se les vio take a contacto en línea después del escándalo generado en el que se aseguraba que Danna was the tercera en discordia entre Yatra-Stoessel, comentarios a los que the singer if refirió with some imágenes y videos en redes. En uno de estos se miraba a la joven en su papel de Lu, de Elite, asegurando que ella no se mete en la vida de nadie.

Fue en el cumpleaños de Danna Paola el pasado 23 de junio, cuando la joven organized a fiesta virtual a través de Zoom a la que el colombian took y envió a mensaje de feliz cumpleaños, el cual ella no with the seco, pero más tarde, cuando éste le escribió: “¡Ja, ja, ja, brutal! the fiesta live,” she agradeció en el en vivo.

Ahora en redes sociales todo esto ha comenzado a avivar los rumores, ya que creen que podría ser una clara reference hacia Danna Paola, sin embargo, algunos otros aseguran que está hablando de la ciudad en sí y no de singer.

Ante estos comentarios y allergic, ninguno de los dos cantantes se ha pronunciado y se cree que así quede el tema, pues a ninguno de los dos les gusta estar envueltos en polémicas or escándalos en el urban artístico.