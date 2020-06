Que nadie de meta, the tajante respuesta de Danna Paola tras los rumores with Yatra

En los últimos dos meses el nombre de la mexicana Danna Paola no has dejado de estar en todos los titulares de los medios de entretenimiento: la chica no only dejó de estar en la serie “elite” sino que ahora es acusada de salir with Sebastian Yatra.

¿A qué se debe que esto sea a acusación y no a celebración? Pues que el colombian Yatra see below hasta hace poco a relación with the argentina Tini Stoessel y los fanáticos acusan a Danna Paola de haber sido la tercera en discordia por la que se god la ruptura.

Como respuesta, la intérprete de “Mala Fama” has I say en varias ocasiones que su vínculo con el colombiano es only profesional. Sin embargo, ahora todo lo que hace en redes sociales y en canciones es taken como a indirecta hacia el cantante de “Cristina”.

Esta semana Danna Paola estrenó su video: “TQ Y YA”a clip orientado a respetar a las minorías with preferencias distintas y que pide respeto a quien piensa diferente. En la letra, the phrase “amor es amor y que nadie se meta” fue a de las que más cautivó y que más begot respuestas afirmativas de la audiencia.

With the el theme, the singer demuestra que tras los rumores with Yatraella sigue signatures concentrada en sus proyectos profesionales, sin importar quiénes the acusen. Para quienes no han disfrutado del video ¡acá se los dejamos!