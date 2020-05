What will return Michelle Obama to the White House?

Posted at 17:50 ET (21:50 GMT) Tuesday, 21 April, 2020 Playing



0:37





Posted at 01:58 ET (05:58 GMT) Saturday, 9 may, 2020





5:23





Posted at 01:46 ET (05:46 GMT) Saturday, 9 may, 2020





5:03





Posted at 20:57 ET (00:57 GMT) Friday, 8 may, 2020





0:34





Posted at 20:03 ET (00:03 GMT) Friday, 8 may, 2020





15:21





Posted at 19:38 ET (23:38 GMT) Friday, 8 may, 2020





4:24





Posted at 18:39 ET (22:39 GMT) Friday, 8 may, 2020





5:23





Posted at 18:37 ET (22:37 GMT) Friday, 8 may, 2020





1:20





Posted at 18:26 ET (22:26 GMT) Friday, 8 may, 2020





0:35





Posted at 18:16 ET (22:16 GMT) Friday, 8 may, 2020





1:30